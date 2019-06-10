هل للشرق الأوسط مستقبل في ظل الفوضى العالمية ؟

2019/06/10 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العكيلي في أخر كتابات المفكر الأميركي “هنري كيسنجر” تعبير عميق عن القلق بشأن مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتشبيها لإوضاعها بأوربا في فترة الحروب الدينية التي سبقت عقد معاهدة وستفاليا.ومع غياب الرؤى وخرائط الطريق لمستقبل المنطقة بعد الربيع العربي يأتي كتاب في غاية الاهمية يتناول هذا المستقبل، وبمشاركة من نخبة من المفكرين والباحثين من […]

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