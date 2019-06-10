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المندوبة الفرنسية في مجلس الأمن: على أطراف النزاع في ليبيا الانخراط في مسار تفاوضي


المندوبة الفرنسية في مجلس الأمن: على أطراف النزاع في ليبيا الانخراط في مسار تفاوضي
2019/06/10 | 17:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المندوبة الفرنسية في مجلس الأمن: على أطراف النزاع في ليبيا الانخراط في مسار تفاوضي

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المندوبة الفرنسية في مجلس الأمن: على أطراف النزاع في ليبيا الانخراط في مسار تفاوضي

الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:14

المندوبة الفرنسية في مجلس الأمن: على أطراف النزاع في ليبيا الانخراط في مسار تفاوضي

المندوبة الفرنسية في مجلس الأمن: على أطراف النزاع في ليبيا الانخراط في مسار تفاوضي 

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