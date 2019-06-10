اعتقال سبعة متاجرين بالمواد المخدرة بمناطق مختلفة في ذي قار

2019/06/10 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ذي قار، الاثنين، عن اعتقال سبعة متاجرين بالمواد المخدرة في مناطق مختلفة من المحافظة.

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