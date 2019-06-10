التخطيط النيابية تكشف أهم توصيات تقرير حل أزمة السكن

2019/06/10 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

كشفت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الاثنين، عن أهم التوصيات التي ستناقشه...

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