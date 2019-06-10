رئيس كردستان يجري أولى التغييرات

2019/06/10 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

أجرى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اولى التغييرات بعد ادائه اليمين القانونية اليوم الاثنين 10/6/2...

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