2019/06/10 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس كردستان يجري أولى التغييرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أجرى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اولى التغييرات بعد ادائه اليمين القانونية اليوم الاثنين 10/6/2...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس كردستان يجري أولى التغييرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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