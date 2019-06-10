الكشف عن اربعة تحديات تواجه رئيس كردستان الجديد

2019/06/10 | 17:36

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سومر نيوز: بغداد..



بعد اتمام مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين, رئيسا لإقليم كردستان بحضور دبلوماسي عالي المستو...

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