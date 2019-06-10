“بالوثيقة” محكمة احوال الكرخ تسجل أغلى عقد زواج في تأريخ العراق بمقدم 3 مليارات ومؤخر 5 مليارات دينار

2019/06/10 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق سجلت محكمة احوال الكرخ ، الاثنين، أغلى عقد زواج في تأريخ العراق بمقدم بلغ 3 مليارات دينار عراقي ومؤخر بلغ 5 مليارات دينار.

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