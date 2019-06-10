ديالى تطالب بعملية عسكرية لضرب اوكار “داعش” في مطيبيجة

2019/06/10 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… طالب عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، الاثنين، بعملية عسكرية نوعية في ناحية مطيبيجة.وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “تحركات داعش تتطلب وقفة عاجلة لمنع تهديداتها خصوصا في المدن التي لا زالت قلقة كناحية مطيبيجة كونها تمثل مكانا لهذه التحركات”.وأضاف، أن “الناحية تحتاج الى عملية عسكرية عاجلة لضرب هذه البؤر وتحريرها […]

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