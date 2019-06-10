2019/06/10 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العثور على براميل بلاستيكية شديدة الانفجار في نينوى

بغداد/..



تمكن أبطال قيادة عمليات نينوى من خلال عمليات البحث والتفتيش في منطقة بعشيقة من العثور على عدد من البراميل البلاستيكية، تحتوي على مواد متفجرة محليه الصنع إشديدة الانفجار اضافة إلى عبوه ناسفه محليه الصنع.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته، "عين العراق نيوز"، انه" في واجب تفتيش لناحية المحلبية قرية عداية في نينوى، تم العثور على مضافة تحتوي بداخلها على قاذفه ستريلا مضاد للطائرات عدد 2 هاون عيار120 ملم مع ركيز، هاون عيار60 ملم، {٣٢} قنبره هاون عيار60 ملم".

واضاف" كما تم العثور في قضاء البعاج قريه حمود المدلول على {٤} عبوات ناسفة محلية الصنع تمت معالجتها وتفجيرها تحت السيطرة، في حين عثر أبطال قياده عمليات صلاح الدين خلال عمليات البحث ضمن قاطع المسؤولية على 22 قنبله هاون عيار 60 ملم، 3 مقذوف عيار 155 ملم، 6 رمانة يدوية".انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على براميل بلاستيكية شديدة الانفجار في نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على براميل بلاستيكية شديدة الانفجار في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).