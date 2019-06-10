2019/06/10 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان خلال اجتماعه مع الملاكات المتقدمة في دائرة العمل والتدريب ، ضرورة وضع سياسة واجراءات عملية لسير عمل الدائرة في ضوء المصلحة العليا للبلد وللمواطن العراقي.وشدد عبدالزمان على اهمية الحد من تدفق العمالة الاجنبية ووجوب تنظيمها والتنسيق المشترك بين وزارة العمل والجهات الامنية للحد من المخالفات المتعلقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تبحث سبل الحد من ظاهرة العمالة الأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تبحث سبل الحد من ظاهرة العمالة الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).