في ذكرى سقوط الموصل ..سائرون : إحقاق الحق وتقديم المتسببين بكارثة الموصل الى العدالة مقدمة لإنصاف اهلها

2019/06/10 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت كتلة سائرون النيابية، ذكرى سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الارهابية.وقال النائب حمدالله الركابي المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية في بيان” خمس سنوات مرت على سقوط مدينة الموصل الحدباء، وما زال جرحها شاخصاً في ضمير العراقيين وذاكرتهم، وما زالت تداعيات الكارثة وآثارها ماثلة للعيان حيث يعاني أهلها الى الآن من التشرد والتهجير وتدمير […]

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