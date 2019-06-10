2019/06/10 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم يوضح آلية اختيار الاندية العراقية للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية

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