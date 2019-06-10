الاتحاد الكردستاني: سنناقش غدا مع الديمقراطي المشاركة في الحكومة وإنهاء مقاطعة البرلمان

2019/06/10 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، انه سيجتمع يوم غد الثلاثاء مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة المشاركة في الحكومة وإنهاء مقاطعة جلسات برلمان الإقليم.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حضور قيادات الاتحاد الوطني في مراسم تنصيب نيجيرفان البارزاني رئيسا لإقليم كردستان تعد بمثابة الخطوة الأولى لإنهاء الخلاف […]

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