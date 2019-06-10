بالصور.. إنقاذ نحو الف و600 دونم للحنطة من الحريق في ديالى

2019/06/10 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق نشب في مزرعتين متجاورتين للحنطة في ديالى.

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