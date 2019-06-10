“بالفيديو” امطار وعواصف رعدية في اربيل بعد توقعات الانواء الجوية

2019/06/10 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق سجلت اربيل تساقطا للامطار مصحوبا برياح قوية بعد توقعات الانواء الجوية بتساقط زخات امطار رعدية في الاقسام الشمالية والغربية في العراق .

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