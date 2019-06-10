"مسرور": مع "نيجيرفان" سنبني كوردستان قوية تحت قيادة الرئيس بارزاني

2019/06/10 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان والمرشح لمنصب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بتسنمه منصب رئيس الاقليم.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "أهنئ أخي العزيز نيجيرفان بارزاني على تنصيبه اليوم كرئيس لإقليم كوردستان".

وأضاف "آمل أن نتمكن معاً، وتحت قيادة الرئيس بارزاني، من بناء كوردستان قوية وفي المصلحة الوطنية لشعوبنا وأمتنا".

وأدى رئيس وزراء اقليم كوردستان السابق نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا للإقليم وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم.

وانتخب برلمان إقليم كردستان العراق في نهاية شهر آيار الماضي نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

وكان اقليم كوردستان قد وجه دعوة رسمية الى 1200 شخصية من بينها الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلو دول العالم لحضور جلسة أداء رئيس الإقليم اليمين الدستورية.

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