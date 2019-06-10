2019/06/10 | 17:47

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الشركات الاجنبية العاملة في البصرة ترفع الراية البنفسجية !

الاثنين

10

حزيران

2019 :

05:42 pm

14

رفعت الشركات الاجنبية العاملة في البصرة، الراية البنفسجية بعد وصول

الحرارة الى 50 م لتنبيه العاملين بمخاطر الاشعة فوق البنفسجية في هذه

الاجواء.

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