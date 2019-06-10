محمد عبد المجيد - السودانيون والمصريون وتماسيح النيل

2019/06/10 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد السودانيون والمصريون و..تماسيح النيل!العسكر السُمر لم يخيفوا الشعب السوداني العظيم كما فعل العسكر الفراعنة مع المصريين، رغم أن الجميع شربوا من ماء النيل.القسوة هنا كالقسوة هناك، وبيت الأشباح في السودان كسجن مزرعة طُرة في مصر، وعصا عبد الفتاح البرهان كسبّابة عبد الفتاح السيسي، لكن السودانيين يلبــََّون جميعا الدعوة للعصيان المدني متكاتفين من أجل وطنهم، أما المصريون فيمدّون في حُكم ......

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