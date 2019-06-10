سعيد العليمى - تروبادورالثورة الدائمة بشير السباعى - تشماويون وتروتسكيون

2019/06/10 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى رحل عن عالمنا فى 21 أبريل الماضى المناضل ، والشاعر ، والمترجم بشير السباعى عن عمر ناهز 75 عاما ، وسوف يترك غيابه فراغا محسوسا فى الثقافة المصرية ، غير أن إرثه النضالى ، والثقافى ، سيظل زادا للمثقفين لفترة طويلة .كما أن جديته الشديدة سواء فى الكتابة ، أوالترجمة ، وتتبعه للتفاصيل الدقيقة ، وميله للتحقق ، والتثبت من الوقائع ، وعدم ركونه للشائع المتداول ، وقدرته على تركيز طاقته فى وجهة معينة ، يعل......

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