كفاح جمعة كنجي - كان لكم ممو خائن في أربيل وكان لنا ممو خائن في مراني بهدينان..

2019/06/10 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كفاح_جمعة_كنجي قبل الرد على لقائك مع لبيد عباوي .كان لكم ممو خائن في أربيل وكان لنا ممو خائن في مراني بهدينان..مهداة للرفيق شمال عادل سليم .كنت من استقبل اول مفرزة نزلت لبهدينان في تموز1980 أي قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بشهور ثلاثة وكانت تتكون من أبو خلدون وناظم ختاري وشقيقي صباح كنجي..اعدت صلتي الحزبية مع الحزب وانا جندي مكلف وكان ارتباطي خيطي بالرفيق الشهيد أبو فواد عبر صباح..خلال ......

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