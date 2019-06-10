2019/06/10 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصدر: اختيار فريق دون الاخر لا يلغي أهميته و قيمته الفنية او الجماهير و لكن يجب اختيار الفرق حسب عدد المقاعد المخصصة لكل بلد

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