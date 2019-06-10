أفضل الطرق وأنجعها لحماية هاتفك من الاختراق!

2019/06/10 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح خبراء التقنية وأمن المعلومات مستخدمي الحواسب والهواتف الذكية باتباع بعض الخطوات التي تساعد على حماية أجهزتهم من خطر الاختراق والتجسس.

ومن أهم الأمور التي يجب

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