التجارة تعلن انتهاء موسم تسويق الحنطة في هذه المحافظات

2019/06/10 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة، محمد العاني،اليوم الاثنين، انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات.

ونقل بيان للوزارة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه عن

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