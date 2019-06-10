“بالصورة” حالة اغماء تصيب احدى النساء في الكاظمية.. والخوف من الأعراف العشائرية يمنع المواطنين من نقلها

2019/06/10 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اصيبت احدى النساء بحالة اغماء في شارع الشريف المرتضى بمنطقة الكاظمية شمالي بغداد.وبقيت المرأة طريحة الارض لفترة طويلة من دون ان يتم نقلها من قبل المواطنين بسبب الخوف من الاعراف العشائرية .

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