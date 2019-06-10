حزب العمل الشيوعي في سوريا - الجزائر أيقونة النضال العربي إلى أين؟

2019/06/10 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_العمل_الشيوعي_في_سوريا من مقالات العدد "90" لنشرة الآن الصادرة في شهر أيار....................................................الجزائر أيقونة النضال العربي إلى أين؟صرخة الأوطان من ساح الفدا فاسمعوها واستجيبوا للنداوعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا...فاشهدوا..فاشهدواإنها كلمات زكريا المفدي وهو في السجن (1956) النشيد الوطني للجزائر لاحقا، لم يكن ليعلم المفدي أن كلماته الهادرة تلك، ستشعل ......

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