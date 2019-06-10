صحة ذي قار تطلق خدمة طلب الاسعاف الفوري

2019/06/10 | 17:56

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن قرب اطلاق خدمة طلب الاسعاف الفوري في عموم المحافظة .ونقلت الدائرة في بيان اصدرته عن مدير قسم العمليات وطب الطوارىء الدكتور صلاح فياض قوله ان ” خدمة طلب الاسعاف الفوري تستقبل اتصالات المواطنين الهاتفية على الرقم 122 للابلاغ عن الحالات الطارئة والحرجة في جميع مدن المحافظة “.واشار فياض الى ان ” الخدمة تساعد بسرعة وصول المرضى والمصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج “.

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