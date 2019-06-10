ضبط اجهزة لاسلكية بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة

2019/06/10 | 17:56

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(المستقلة)..تمكنت السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي اليوم الأثنين من ضبط 3 أجهزة لاسلكية نوع cisco بدون موافقات رسمية.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها ” أن كمرك مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط الاجهزة اللاسلكية بحوزة مسافر اجنبي (لم تذكر جنسيته) بدون موافقات رسمية مخالف بذلك ضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة .

يذكر أن هيئة الكمارك تعلن يوميا عن العديد من المخالفات التي يتم ضبطها في المراكز الكمركية ويتم أحالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ لأحكام قانون الكمارك رقم 23لسنة1984المعدل.

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