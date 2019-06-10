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الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا تُسلم أطفالاً هولنديين وفرنسيين إلى حكومتي بلديهم


الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا تُسلم أطفالاً هولنديين وفرنسيين إلى حكومتي بلديهم
2019/06/10 | 17:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفق وثيقة تسليم رسمية

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