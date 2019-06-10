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ترامب يهدد الصين برسوم جديدة بحال عدم مشاركة رئيسها بقمة العشرين

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ترامب يهدد الصين برسوم جديدة بحال عدم مشاركة رئيسها بقمة العشرين

الاثنين 10 يونيو 2019 - 17:31

الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب

ترامب يهدد الصين برسوم جديدة بحال عدم مشاركة رئيسها بقمة العشرين

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