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شرطة ذي قار تعتقل 7 متاجرين بالمواد المخدرة


شرطة ذي قار تعتقل 7 متاجرين بالمواد المخدرة
2019/06/10 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن اعتقال سبعة متاجرين بالمواد المخدرة في مناطق مختلفة من المحافظة.

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