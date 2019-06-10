شرطة ذي قار تعتقل 7 متاجرين بالمواد المخدرة

2019/06/10 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن اعتقال سبعة متاجرين بالمواد المخدرة في مناطق مختلفة من المحافظة.

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