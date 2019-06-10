2019/06/10 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ذي قار تعتقل 7 متاجرين بالمواد المخدرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن اعتقال سبعة متاجرين بالمواد المخدرة في مناطق مختلفة من المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة ذي قار تعتقل 7 متاجرين بالمواد المخدرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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