2019/06/10 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

طالب عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، الاثنين، بعملية عسكرية نوعية في ناحية مطيبيجة.

وقال المسعو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تطالب بعملية عسكرية لضرب اوكار “داعش” في مطيبيجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى تطالب بعملية عسكرية لضرب اوكار “داعش” في مطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).