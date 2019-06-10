2019/06/10 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نشرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، مقطعي فيديو يوثقان دك مخابئ تنظيم “داعش” في صحراء محافظة الأنبار.وقالت الوزارة إن القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت غارات جوية استهدفت خلالها أماكن تواجد مقاتلي داعش في صحراء الأنبار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقطعا فيديو يوثقان دك مخابئ “داعش” في الأنبار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقطعا فيديو يوثقان دك مخابئ “داعش” في الأنبار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقطعا فيديو يوثقان دك مخابئ “داعش” في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).