2019/06/10 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل سيتمكن عبدالمهدي من انهاء "الوكالات" قبل نهاية حزيران؟

بغداد/..



أكد رئيس الجمعية العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لن يستطيع من حسم ملف الوكالات قبل نهاية شهر حزيران الحالي.

وقال الهاشمي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "عبدالمهدي يسعى حاليا الى انهاء ملف الوكالات والدرجات الخاصة، قبل نهاية شهر حزيران الحالي، لكن هذا الشيء صعب جداً، وربما يكون شبة مستحيل، بسبب المحاصصة".

وبين ان "هناك جهات سياسية تريد ابقاء بعض المناصب، تدار في الوكالة، كونها تعتاش على هذه المناصب، منذ سنين طويلة، ولهذا حسم وانهاء هذا الملف سيكون صعب جداً، على عبدالمهدي، خصوصا ان الخلافات على الحقائب الوزارات لم تحسم لغاية الآن".انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيتمكن عبدالمهدي من انهاء "الوكالات" قبل نهاية حزيران؟) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيتمكن عبدالمهدي من انهاء "الوكالات" قبل نهاية حزيران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).