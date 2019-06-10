المانيا: زوجان ايزيديان يحصلان على شهادة الاوسبلدونك في القانون معاً وفي يوم واحد

2019/06/10 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هيلدسهايم هاربان من بلدهما، باحثان عن ملاذ آمن، لاجئان يواجهان صعوبة الاندماج في مجتمع مختلف عن مجتمعهما، يلتقيان صدفة في زحام يومهما المتعب، بعد ذلك زملاء دراسة، ثم يصبحان أصدقاء، علاقتهما تتطور الى ان تصبح علاقة حب، فيصبحان حبيبان عاشقان وفيان لعلاقتهما يتحرمان ويثقان ببعضهم البعض، ثم خطيبان، الخطوبة تتكلل بالنجاح ويتزوجان، […]

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