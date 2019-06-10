الشركات الاجنبية العاملة في البصرة ترفع الراية البنفسجية بعد وصول الحرارة الى 50 م

2019/06/10 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الشركات الاجنبية العاملة في البصرة، الراية البنفسجية بعد وصول الحرارة الى 50 م لتنبيه العاملين بمخاطر الاشعة فوق البنفسجية في هذه الاجواء.

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