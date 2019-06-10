صعقة رعدية تودي بحياة ثلاثة مزارعين في قضاء تلعفر غرب الموصل

2019/06/10 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس قضاء سنجار ان صعقة رعدية تسببت بوفاة ثلاثة مزارعين قرب قضاء تلعفر (70 كم غرب الموصل) واندلاع حريق في حقل زراعي كان متواجدين فيه للحصاد.وقال ويس نايف لوكالة وطن للانباء ان ” ثلاثة فلاحين لقوا حتفهم في قضاء تلعفر بسبب صعقة كهربائية خلال تواجدهم في احد الحقول الزراعية “.

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