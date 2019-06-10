2019/06/10 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح وأوغلو يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار الجدي لمعالجة الازمات والابتعاد عن التهديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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