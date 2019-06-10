رئيس الجمهورية يؤكد على إعتماد الحوار لضمان استقرار المنطقة

2019/06/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد.

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