2019/06/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين، من عودة الفكر الظلامي وثقافة الإقصاء والقتل والدمار ما لم يتم مواجهته فكرياً والانتصار عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يحذر من عودة الفكر الظلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يحذر من عودة الفكر الظلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).