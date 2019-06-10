2019/06/10 | 18:18

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مجلس ديالى يطالب بعملية عسكرية لضرب اوكار “داعش” في مطيبيجة

الاثنين

10

حزيران

2019 :

05:57 pm

17

طالب عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، بالقيام بعملية عسكرية

نوعية في ناحية مطيبيجة. المسعودي أشار الى إن تحركات داعش تتطلب وقفة عاجلة لمنع تهديداتها

خصوصا في المدن التي لا زالت قلقة كناحية مطيبيجة ، كونها تمثل مكانا

لهذه التحركات ، مبينا أن الناحية تحتاج الى عملية عسكرية عاجلة لضرب

هذه البؤر وتحريرها بالتنسيق مع قيادة صلاح الدين وباشتراك كافة صنوف

القطعات العسكرية والحشد الشعبي لتحرير الناحية وبقية الاماكن التي

تشهد تحركات إرهابية في الاونة الاخيرة.

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