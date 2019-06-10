بعد اتهام وجه لمسؤول محلي.. حقوق الإنسان تكشف تفاصيل قضية وفاة شاب في واسط

2019/06/10 | 18:18

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مجلس مجافظة ديالى، الاثنين، ان رئيس اركان الجيش استجاب لكل مطالب اهالي قرية ابو كرمة، مشيرا الى ان زيارته للمحافظة جاءت بأمر من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عضو المجلس احمد الربيعي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم

قررت إدارة قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، اليوم الأثنين، إلغاء إجازات عدد من المولدات الأهلية في القضاء لعدم التزام أصحابها بتعليمات وضوابط مجلس محافظة ديالى.

وأظهرت وثائق تحمل توقيع قائمقام بعقوبة عبدالله أحمد الحيالي، وحصلت (بغداد ا

بغداد اليوم _ بغداد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة زواج صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، بمهر مجموعه 8 مليارات دينار.

وأظهرت وثيقة العقد المسجل بتأريخ اليوم الأثنين 10 حزيران، أن قيمة معجل المهر 3 مليارات دينار، فيما يبل

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