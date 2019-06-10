2019/06/10 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، مصرع سائق مركبة وإصابة آخر إثر حادث مروري في محافظة كربلاء.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مركبتين اصطدمتا ببعضهما في مركز مدينة كربلاء قرب مجسر سيف سعد”، مبينا أن “فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وصلت موقع الحادث وباشرت بمهام عملها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع سائق مركبة وإصابة آخر إثر حادث مروري في كربلاء وكالة خطوة برس.

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