2019/06/10 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصدر: لم يتم اختيار نادي الشارقة المتوج بلقب الدوري الإماراتي للمشاركة في بطولة المقبلة و اختيار فرقاً اخرى تتمتع بحضور جماهيري واسع

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