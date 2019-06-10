الصافرة العراقية حاضرة في نهائيات آسيا لشباب كرة الصالات

2019/06/10 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..اناط الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة مباريات نهائيات اسيا لشباب كرة الصالات الى الحكم العراقي هاوكار سالار.وقال سالار لـ / المعلومة/ ان “هذه المرة هي الثانية لمشاركتي في إدارة مباريات البطولة الأسيوية للشباب، حيث ساكون ممثل العراق الوحيد في البطولة”.وأوضح بالقول، “شاركت في قيادة البطولات الأسيوية منذ نهاية 2015 […]

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