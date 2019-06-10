عبدالمهدي يكشف عن وعد قدمته الكتل السياسية بشأن كابينته الحكومية

2019/06/10 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يوم الأحد، عن موعد حسم اكمال ملف تكملة الكابينة الوزارية، لحكومته.

وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي ان “لقاء جمعنا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قبل ايام، وتم توجيه سؤال له بشأن تأخير حسم الكابينة الوزارية، واكدنا له انه يفترض ان يكون هو المبادر في حسم هذا الملف ويكون عنصر ضغط على الكتل لتقديم مرشحيها، وفي حال عدم الاستجابة يقدم هو الاسماء، دون الرجوع الى الكتل والأحزاب”.

وبين البخاتي ان “عبد المهدي قال ان الكتل والاحزاب السياسية وعدت ان يحسم ملف تكملة الكابينة الوزارية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر”.

وأضاف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار ان “الاسبوع الحالي ليست فيه اي ملامح لاكتمال الكابينة الوزارية، ونتأمل ان يحسم هذا الملف في الاسبوع المقبل، حسب وعد الكتل لعبدالمهدي”.

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