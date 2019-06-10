شركة السعد الهندسية تباشر باعمار جسر القناطر الحجري على نهر دجلة وسط الموصل

2019/06/10 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت شركة السعد الهندسية باعمار جسر القناطر بعد خروجه عن الخدمة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحات نينوى هذا العام.وقال مدير الشركة صادق الفرطوسي لوكالة وطن للانباء ان “الملاكات الهندسية في شركة السعد وبالتعاون مع مدير ية طرق وجسور نينوى باشرت باعمار جسر القناطر الحجري القديم الواقع على نهر دجلة لاهميته ” واضاف الفرطوسي ان”مدة […]

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