اليوم.. ظاهرة فلكية مثيرة فلا تفوتوها وشاهدوها بعينك

2019/06/10 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة فلكية مثيرة، يواجه كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له، لذا لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية إلى شراء

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