طهران ترحب بضيوف ترامب .. ولن تسمع لهم

2019/06/10 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض المراقبين السياسيين يستشهدون بمثل قديم من الموروث الشعبي يقول: "مجنون يلقي حجرا في بئر يعجز عن اخراجة مائة عاقل"، لشرح حال الرئيس الامريكي دونالد

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