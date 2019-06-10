وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (20)

2019/06/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي انجليز في بغداد..(1)على مدى الحكم العثماني، بقيت روسيا الندّ اللدود للباب العالي، ولم تتوقف بينهما الحرب والمناوشات والأزمات، التي كانت تنتهي بهزيمة روسيا أمام العثمانيين؛ أو تدخّل الغرب، لوقف تجاوزات الروس، ومحاولات توسيع نفوذها.عقدة الروس الرئيسة، كانت الحصول على منفذ لها على االبحر المتوسط.ويبدو أن لغة العنف أصدق أنباء من الكتب والاتفاق الدبلوماسي.الندّ الثاني للعثمانيين، كانت نمس......

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