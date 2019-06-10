صالح وأوغلو يؤكدان ضرورة الابتعاد عن “لغة التهديد” لتحقيق استقرار المنطقة

2019/06/10 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، ضرورة الابتعاد عن “لغة التهديد” لتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقالت رئاسة جمهورية العراق في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن صالح استقبل أوغلو في مدينة أربيل، اليوم، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.وأضاف البيان “جرى خلال

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